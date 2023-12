Τεχνητό χριστουγεννιάτικο δέντρο 103 ετών, ένα από τα πρώτα που παρήχθησαν μαζικά πωλήθηκε σε δημοπρασία στη Βρετανία έναντι 4.000 δολαρίων.

Ο οίκος Hansons Auctioneers ανέφερε ότι το δέντρο ύψους 76 εκατοστών, χαρακτηρίζεται ως το «πιο ταπεινό χριστουγεννιάτικο στον κόσμο».

Το δέντρο μεταφέρθηκε στο σπίτι της οικογένειας της Ντόροθι Γκραντ, όταν ήταν 8 ετών το 1920 και έγινε βασικό στοιχείο των γιορτών της για όλη της τη ζωή μέχρι τον θάνατό της σε ηλικία 101 ετών.

Το δέντρο, το οποίο έχει 25 κλαδιά, 12 κόκκινους καρπούς και έξι μικροσκοπικά κηροπήγια, πιστεύεται ότι είναι ένα από τα πρώτα τεχνητά χριστουγεννιάτικα δέντρα μαζικής παραγωγής και πιθανότατα αγοράστηκε από τη μητέρα της Γκραντ στο Woolworth’s στο Λονδίνο.

«Όσο απλό κι αν ήταν, η Ντόροθι αγαπούσε αυτό το δέντρο» ανέφερε ο Τσαρλς Χάνσον, ιδιοκτήτης του Hansons Auctioneers, σε δελτίο Τύπου. «Έγινε βασικό στοιχείο των οικογενειακών γιορτών για δεκαετίες. Το γεγονός ότι της έφερε τέτοια χαρά δείχνει σεμνότητα. Μας θυμίζει ότι η χλιδή και η υπερβολή δεν απαιτούνται για να αιχμαλωτίσει το πνεύμα των Χριστουγέννων. Για τη Ντόροθι ήταν αρκετό να έχει ένα δέντρο» σημείωσε.

Το δέντρο δόθηκε στην κόρη της Γκραντ, Σίρλεϊ Χολ, 84 ετών, που ζει κοντά στο Λάφμπορο της Αγγλίας.

«Η Χολ αποφάσισε να το αποχωριστεί για να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της και να διασφαλίσει ότι θα επιβιώσει ως μια ταπεινή υπενθύμιση της ζωής της δεκαετίας του 1920. Παρά την καταστροφή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και την πανδημία της ισπανικής γρίπης, υπήρξε ανανεωμένη αισιοδοξία» είπε ο Χάνσον.

