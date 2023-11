Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο από τον ισραηλινό στρατό στο οποίο καταγράφεται η σφαγή που διέπραξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, στο φεστιβάλ SuperNova με πάνω από 250 νεκρούς.

Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα που βρίσκεται σε Ισραηλινό στρατιώτη. Είναι οι στιγμή που φτάνουν οι πρώτες στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις του Ισραήλ στην περιοχή όπου έλαβε χώρα η επίθεση.

Στις φρικιαστικές σκηνές δεν καταγράφεται κανένας τραυματίας, παρά μόνο νεκροί. Πτώματα δεκάδων ανθρώπων διάσπαρτα και μέσα στα αίματα στο χώρο του φεστιβάλ.

Με τα όπλα στα χέρια οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν το κάθε εκατοστό, όπως αυτοκίνητα και εσωτερικά τροχόσπιτων. Ένας ένστολος ακούγεται να φωνάζει στα εβραϊκά «Ποιος είναι μέσα;», μπαίνοντας σε έναν εσωτερικό χώρο, όμως σιωπή.

Προχωρώντας καταλήγει στον χώρο του φεστιβάλ. Οι εικόνες που μεταδίδονται είναι φρικιαστικές, κανένα ίχνος ζωής

Προσοχή σκληρές εικόνες – Το βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών

Disturbing images ⚠️

Four weeks ago today, 200+ young Israelis were butchered by Hamas terrorists at the Nova music festival.

This is what the aftermath looked like through the eyes of an IDF soldier who came to rescue survivors.

Don’t look away.https://t.co/MG5BoqKWy9

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 4, 2023