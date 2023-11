Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει δηλώσεις υπουργού του Ισραήλ που ανήκει στο εξτρεμιστικό κόμμα Otzma Yehudit, ο οποίος προέτρεψε την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει πυρηνικά Λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα, τάχθηκε κατά και των ανθρωπιστικών διαδρόμων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Amichai Eliyahu, ανέφερε συγκεκριμένα ότι το Ισραήλ έχει επιλογή να εξαπολύσει πυρηνική επίθεση στη Γάζα. Συγκεκριμένα απαντώντας στην ερώτηση δημοσιογράφου αν θα πρέπει να πέσει ατομική βόμβα στον θύλακα, εκείνος απάντησε «αυτή είναι μία από τις δυνατότητες».

Παράλληλα, υποστηρίζει την ανακατάληψη του εδάφους της Λωρίδας και την αποκατάσταση των οικισμών εκεί. Ερωτηθείς για την τύχη του παλαιστινιακού πληθυσμού, λέει: «Μπορούν να πάνε στην Ιρλανδία ή στις ερήμους, τα τέρατα στη Γάζα πρέπει να βρουν μια λύση μόνοι τους».

Ο Eliyahu εξέφρασε την αντίθεσή του και στο να επιτραπεί οποιαδήποτε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, λέγοντας ότι «δεν θα δίναμε ανθρωπιστική βοήθεια στους Ναζί» και κατηγορώντας ότι «δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως οι αμάχοι που δεν εμπλέκονται στη Γάζα.»

Ο ίδιος ανέφερε παράλληλα ότι η βόρεια Γάζα δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης, η Χαμάς «δεν πρέπει να συνεχίσει να ζει στο πρόσωπο της γης», υπογράμμισε.

Σημειώνεται δε ότι ο Eliyahu, δεν είναι μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου που συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε καιρό πολέμου, ούτε ασκεί επιρροή στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο που κατευθύνει τον πόλεμο κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς

Άμεση ήταν η αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ανέφερε πως τα σχόλια του υπουργού είναι «εκτός πραγματικότητας» και ότι το Ισραήλ και ο Ισραηλινός στρατός «ενεργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά στους αμάχους».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Minister Amihai Eliyahu’s statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 5, 2023