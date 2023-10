Στο τρίτο στάδιο της επιχείρησης στη Γάζα βρίσκεται το Ισραήλ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ισραηλινός σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζάχι Χανέγκμπι.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ ανέφερε ότι το πρώτο στάδιο του πολέμου, που περιορίζει την επίθεση της Χαμάς και εκκαθαρίζει το νότιο Ισραήλ από τρομοκράτες, έχει τελειώσει, όπως και το δεύτερο στάδιο, χτυπώντας με ακρίβεια όλα τα εχθρικά συστήματα από τον αέρα, τη γη και τη θάλασσα μεταδίδει το «The times of Israel».

Το τρίτο και τρέχον στάδιο στον πόλεμο στο Ισραήλ είναι η χερσαία επιχείρηση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ υιοθετεί αμυντική στάση στο μέτωπο του Λιβάνου ώστε να μην εξουθενώσει τις δυνάμεις του καθώς ο στρατός εστιάζει στη διεξαγωγή του πολέμου κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο Χανέγκμπι.

Πρόσθεσε δε ότι «την ημέρα μετά τη Χαμάς» το Ισραήλ θα εφαρμόσει «τα διδάγματα που άντλησε» εναντίον των μαχητών της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, επισημαίνοντας ότι αυτό θα έχει λειτουργικές πτυχές, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Ισραηλινός σύμβουλος δήλωσε επίσης ότι «δεν υπάρχει συμφωνία στον ορίζοντα» για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Σύμφωνα με το AFP, η Χαμάς λέει ότι θα απελευθερώσει τους ξένους ομήρους τις επόμενες ημέρες

#BREAKING Hamas says it will free foreign hostages ‘in the next few days’ pic.twitter.com/oMOQONG067

— AFP News Agency (@AFP) October 31, 2023