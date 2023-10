Τον πόλεμο κατά του Ισραήλ κήρυξαν οι αντάρτες Χούθι Υεμένης, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του στρατού της χώρας, κάνοντας μάλιστα λόγο για αίσθημα θρησκευτικής, ηθικής, ανθρωπιστικής και εθνικής ευθύνης.

Η εξέλιξη αυτή κλιμακώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το αραβικό κράτος να είναι επίσημα η τρίτη χώρα που εμπλέκεται στον πόλεμο Ισραήλ με την Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος του στρατού της χώρας που μαστίζεται από πολυετή κρίση καθώς ελέγχεται από τους Χούθι, ανέφερε το εξής: «Εμείς, από αίσθημα θρησκευτικής, ηθικής, ανθρωπιστικής και εθνικής ευθύνης, και ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα του λαού μας της Υεμένης και στα αιτήματα των ελεύθερων λαών, και για να παράσχουμε ανακούφιση στον καταπιεσμένο λαό μας στη Γάζα, θεωρήσαμε απαραίτητο οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης να εκτελέσουν το καθήκον τους, στηριζόμενες στον Θεό και στη νίκη επί της ιστορικής καταπίεσης του αγαπητού παλαιστινιακού λαού».

