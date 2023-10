Νεκρή είναι τελικά η Σάνι Λουκ, η Γερμανίδα που βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ στο Reim, στο οποίο έκανε η επίθεση η Χαμάς.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η αδερφή της, Adi, με ανάρτησή της στο Instagram. «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω τον θάνατο της αδερφής μου, η οποία αγνοείτο εδώ και εβδομάδες» έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Σάνι σύμφωνα με την Jerusalem Post φαινόταν σε βίντεο την ημέρα της επίθεσης, να κείτεται ακίνητη στο πίσω μέρος ενός φορτηγού αφού απήχθη από τη Χαμάς και μεταφέρθηκε στη Γάζα. Στο βίντεο δεν ήταν σαφές αν ήταν ζωντανή, αν και η μητέρα της Ricarda δήλωσε, λίγες ημέρες αργότερα, ότι ήταν ζωντανή και κρατούνταν σε νοσοκομείο στη Γάζα. Όπως δήλωσε στο γερμανικό RTL/ntv ενημερώθηκε την Κυριακή 29/10 ότι η κόρη της είναι νεκρή.

Η Σάνι Λουκ είχε γερμανοϊσραηλινή υπηκοότητα και επισκεπτόταν συχνά τον παππού και τη γιαγιά της στο Ράβενμπουργκ που βρίσκεται στο κρατίδιο Βάδη-Βυρτεμβέργη.

The body of Shani Louk, the German-Israeli festival goer, has now been found 💔

May Shani’s memory be a blessing. May her murderers all face a brutal, bitter end.

Shame on EVERYONE on X who denied what the world could see with our own eyes in that horrifying video on 07/10. pic.twitter.com/TgbQYJ0dje

