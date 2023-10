Ζωντανή φέρεται να είναι η Γερμανίδα Σάνι Λούκ, η οποία θεωρείτο ένα από τα θύματα της επιδρομής της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ.

Η μητέρα της ισχυρίστηκε ότι έλαβε μήνυμα από την Παλαιστίνη ότι η κόρη της είναι ακόμη ζωντανή και κάνει έκκληση στην γερμανική κυβέρνηση να κινηθεί γρήγορα και να βγάλει την κόρη της από τη Γάζα.

Η μητέρα της, φοβήθηκε ότι η Σάνι Λούκ ήταν νεκρή αφού είδε ένα βίντεο που έδειχνε τη κόρη της αναίσθητη σε ένα αυτοκίνητο μετά την απαγωγή της από τη Χαμάς

Η μητέρα της, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild: «Τώρα έχουμε στοιχεία ότι η Σάνι είναι ζωντανή αλλά έχει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο».

«Δεν ζητάμε, απαιτούμε από τη γερμανική κυβέρνηση να δράσει γρήγορα. Πρέπει να δράσετε γρήγορα και να βγάλετε την Σάνι από τη Λωρίδα της Γάζας!» δήλωσε η γυναίκα.

English version:

According to #ShaniLouk‘s mother, she is still alive. However, she is in critical condition and in a hospital in Gaza with severe head injuries.

Her mother is now calling on the federal government to “act quickly and not argue about responsibilities.” I hope… pic.twitter.com/FacNktFGD3

— romestylez (@romestylez) October 10, 2023