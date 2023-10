Μία εβδομάδα πέρασε από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ και στη Γάζα έφτασε η ώρα μηδέν. Μετά τη λήξη του τελεσίγραφου χθες το βράδυ στις 20:00 που έδωσαν οι Ισραηλινοί στους Παλαιστίνιους για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, το Ισραήλ μπήκε στη Γάζα και ξεκίνησε τις επιδρομές, οι οποίες αυτή τη στιγμή παραμένουν σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτιμάται πως εγκατέλειψαν την πόλη της Γάζας και κινήθηκαν προς νότο. Ήδη πριν από το τελεσίγραφο αυτό του ισραηλινού στρατού, είχαν εκτοπιστεί πάνω από 423.000 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία παραμένει σε κατάσταση πολιορκίας και υφίσταται σφυροκόπημα από τον ισραηλινό στρατό.

Οι νεκροί στη Γάζα φτάνουν τους 1.900 και οι τραυματίες τους 7.696. Πάνω από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

Στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού αναφέρεται ότι τις τελευταίες 24 ώρες οι δυνάμεις του έκαναν τοπικής κλίμακας επιδρομές μέσα στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας, με στόχο να βρουν τρομοκράτες και όπλα, αλλά και να εκτοξεύσουν ρουκέτες στο Ισραήλ.

WATCH CHILDREN IN GAZA DIG UP BURNT FOOD AFTER ISRAEL BOMBING. O Allah help the Palestinian. 70 Palestinians killed by Israel in one day. #StopGazaNakba #TheRealImage #GazzeUnderAttack #FreeGaza #IsraeliWarCrimes #Gazagenocide #FreePalestine #GazaCity #israel #INDvsPAK … pic.twitter.com/jmmXju6y51

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post δυνάμεις του ισραηλινού στρατού βρήκαν πτώματα αγνοούμενων πολιτών της χώρας κατά τη διάρκεια της προώθησής τους στη Λωρίδα της Γάζας. Τα πτώματα βρέθηκαν χθες τη νύχτα, καθώς η 7η ταξιαρχία προέλαυνε προς τα σύνορα. Ο αριθμός των πτωμάτων δεν διευκρινίζεται. Η ταξιαρχία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περικύκλωσε περιοχή, βρήκε τα πτώματα και τα μετέφερε στην ισραηλινή επικράτεια.

Από την πλευρά του ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς -οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ- ανακοίνωσε πως 13 από τους τουλάχιστον 150 ομήρους που πήρε στο Ισραήλ σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Ανάμεσά τους ήταν ξένοι, χωρίς να διευκρινίζονται οι εθνικότητές τους.

«Είναι μόνο η αρχή» απείλησε ο Νετανιάχου, «θα πεθάνουμε πολεμώντας» απάντησε η Χαμάς.

Palestinians fled northern Gaza on Friday after Israel’s military urged residents to move south ahead of an expected ground invasion— an order that the United Nations said affects more than 1 million people.#GazaCity #Palestinian #IsraelPalestineWar #IsraelPalestine… pic.twitter.com/7Mf6Bm9Brc

— The UnderLine (@TheUnderLineIN) October 14, 2023