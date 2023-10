Θέμα ωρών είναι πλέον η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας μετά και τη λήξη του τελεσίγραφου του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας προς τον άμαχο παλαιστίνιο πληθυσμό, να μετακινηθεί προς τη νότια πλευρά της πόλης. Χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) για τα αραβικά μέσα ενημέρωσης, στο τελευταίο tweet ανέφερε ότι η προθεσμία που έδωσαν οι Ισραηλινοί στους Παλαιστίνιους για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους έληγε απόψε στις 20.00, χωρίς ωστόσο να γίνεται ξεκάθαρο αν την ώρα αυτή θα ξεκινούσαν και οι επιχειρήσεις.

Λίγη ώρα μετά τις 20:00 όταν και έληξε η προειδοποίηση ξεκίνησαν εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας Γάζας από τις αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός έβγαλε ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρεται ότι τις τελευταίες ώρες έχει προχωρήσει σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κοντά και μέσα τη Γάζα, με στοχευμένες εφόδους με πυροβολικό και τανκς ψάχνοντας και για ομήρους.

Σημειώνεται ότι πριν ακόμα από την λήξη του τελεσίγραφου, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Γάζα, παρατηρείται τεράστια κινητοποίηση του ισραηλινού στρατού στην περιοχή. Κοντά στα σύνορα έχουν συγκεντρωθεί ισχυρές χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός, υποστήριξε επίσης ότι σημαντικός αριθμός αμάχων άρχισε να μετακινείται προς τα νότια «για να σωθεί».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχεδόν καμία απώλεια στο Ισραήλ από τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα, καθώς οι πολίτες υπακούουν στις εντολές και σπεύδουν στα καταφύγια όταν σημαίνει ο συναγερμός.

Live εικόνα από την Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε φορτηγό στο οποίο επέβαιναν άνθρωποι που εκκένωναν τη Γάζα.

Το Anadolu κάνει λόγο για 70 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες.

🚨🚨 Health ministry in Gaza confirms: 40 people were killed, 150 injured by an Israeli airstrike that targeted Palestinians attempting to evacuate from Gaza, as ordered by the Israeli army. Israel had ordered 1.2 million Palestinians to leave their homes in Gaza and head south. pic.twitter.com/USa3uoDLGR

— Nour Odeh 🇵🇸 #NojusticeNopeace (@nour_odeh) October 13, 2023