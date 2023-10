Το Ισραήλ παραμένει σοκαρισμένο μετά την πιο πολύνεκρη επίθεση που έχει δεχτεί στην επικράτειά του από ιδρύσεως κράτους. Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει πλέον τους 1.100 μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες, μετά την άνευ προηγούμενου επίθεση που δέχτηκε της Χαμάς.

Επιδιώκοντας να ξαναπάρει το πάνω χέρι έπειτα από αυτή την επίθεση ευρείας κλίμακας -από γη, αέρα και θάλασσα- το Σάββατο, εβραϊκή αργία, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχιζαν χθες να καταδιώκουν μέλη της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και να εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου καταστράφηκαν κι άλλα κτίρια.

Χθες (8/10) το Ισραήλ κήρυξε επίσημα τον πόλεμο στη Χαμάς. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε πως ο πόλεμος αυτός θα είναι «μακρύς».

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους επίσημους απολογισμούς θυμάτων που δημοσιοποιήθηκαν χθες, πάνω από 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ άλλοι 2.150 τραυματίστηκαν, από τους οποίους πολλοί βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση».

«Ο εχθρός βρίσκεται ακόμη στο πεδίο», στο έδαφος του Ισραήλ, «ενισχύουμε τις δυνάμεις μας πάνω απ’ όλα κοντά στη Λωρίδα της Γάζας και διεξάγουμε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις», δήλωνε χθες βράδυ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, διαμηνύοντας ότι «οι τρομοκράτες» θα καταδιωχθούν «παντού», «όπου κι αν βρίσκονται».

Στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακα υπό τον έλεγχο της Χαμάς από το 2007, τουλάχιστον 413 Παλαιστίνιοι -ανάμεσά τους 78 παιδιά και 41 γυναίκες σκοτώθηκαν και άλλοι 2.300 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο περιοχών που καλύπτονται από έρημο κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, να διασώσει ισραηλινούς ομήρους ή αιχμαλώτους και να απομακρύνει το σύνολο των κατοίκων της περιοχής ως σήμερα Δευτέρα το πρωί. Η Χαμάς κρατά «πάνω από 100» αιχμαλώτους, ανέφερε χθες Κυριακή η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης.

«Πολίτες και στρατιώτες βρίσκονται στα χέρια του εχθρού, είμαστε σε καιρό πολέμου», είπε ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Χερτσί Χαλεβί.

Residential areas across the state of Israel have been under rocket barrage since early this morning.

Armed Hamas terrorists are patrolling the streets and trying to slaughter innocent Israeli civilians who have barricades themselves into their homes.

