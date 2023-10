Οι ΗΠΑ ξεκινούν να στέλνουν επιπλέον πυρομαχικά στο Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, προσθέτοντας ότι ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε διαδικασία ενίσχυσης της στρατιωτικής του παρουσίας στη Μέση Ανατολή.

Το πρώτο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας «θα ξεκινήσει να αναχωρεί σήμερα και θα φτάσει μέσα τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Όστιν σε σε ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε ότι μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου μετακινείται στη θαλάσσια περιοχή πιο κοντά στο Ισραήλ, και αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο Ford και πλοία που το υποστηρίζουν.

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford βρισκόταν στην Ιταλία όπου πραγματοποιούσε γυμνάσια μαζί με το ιταλικό ναυτικό και ετοιμάζεται να μεταβεί στην ευρύτερη περιοχή του Ισραήλ καθώς το τελευταίο ετοιμάζει ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

