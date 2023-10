Κλιμακώνει τις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας το Ισραήλ ως απάντηση στην αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς που ξεκίνησε το Σάββατο και έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο φαίνεται πως οι δυνάμεις της χώρας του καταστρέφουν πληθώρα στόχων εντός της Λωρίδας της Γάζας. Τα πλάνα δείχνουν ξεκάθαρα επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνόδευσε την ανάρτηση του βίντεο με το λακωνικό αλλά και ξεκάθαρο μήνυμα: «Ξεκινήσαμε. Το Ισραήλ θα νικήσει»

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο εδώ:

Earlier today, dozens of IAF fighter jets struck targets in the Rimal area.

Rimal serves as a hub for the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip, from which many attacks against Israel were launched. pic.twitter.com/Fil0wQZNS2

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 9, 2023