Η απάντηση του Ισραήλ στην άνευ προηγουμένου επίθεση Παλαιστινίων ενόπλων από τη Λωρίδα της Γάζας «θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μιλούσε σε δημάρχους μεθοριακών πόλεων του νότιου Ισραήλ που επλήγησαν από την επίθεση η οποία ξεκίνησε προχθές, Σάββατο, ανέφερε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες.

PM Netanyahu: «I ask that you stand steadfast because we are going to change the Middle East. I embrace you and the residents. We are all with you and we will defeat them forcefully.»

