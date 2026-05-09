Έξαρση νοροϊού σημειώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο Caribbean Princess της Princess Cruises στην Καραϊβική, καθώς περίπου 110 επιβάτες και μέλη του πληρώματος παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερικής λοίμωξης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σε καραντίνα οι ασθενείς

Οι ασθενείς τέθηκαν άμεσα σε καραντίνα και απομονώθηκαν από τους υπόλοιπους ταξιδιώτες, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα απολύμανσης και υγιεινής σε όλους τους χώρους του πλοίου. Το περιστατικό παρακολουθείται από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), την ώρα που το πλοίο συνεχίζει το δρομολόγιό του στην περιοχή της Καραϊβικής.

Το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε από το Port Everglades στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα στις 28 Απριλίου και αναμένεται να δέσει τη Δευτέρα (11 Μαΐου), ενώ αυτή τη στιγμή πλέει ανοιχτά των βόρειων ακτών της Δομινικανής Δημοκρατίας και έχει προγραμματιστεί να προσεγγίσει το Nassau, την Κυριακή (10 Μαΐου), σύμφωνα με το CruiseMapper, όπως αναφέρει η Mirror.

Τι αναφέρει η εταιρεία

«Η Princess Cruises επιβεβαιώνει ότι ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων ανέφερε ήπια γαστρεντερική ασθένεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Caribbean Princess στις 28 Απριλίου από το Port Everglades», ανέφερε σε δήλωσή της την Παρασκευή η εταιρεία. «Προχωρήσαμε άμεσα σε απολύμανση όλων των χώρων του πλοίου και ενισχύσαμε τα μέτρα καθαριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού».

Η Princess Cruises φέρεται επίσης να δήλωσε ότι το Caribbean Princess θα καθαριστεί και θα απολυμανθεί πλήρως πριν ξεκινήσει ξανά δρομολόγιο, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι προκάλεσε την έξαρση.

Το CDC των ΗΠΑ ανέφερε ότι στο πλοίο βρίσκονται 3.116 επιβάτες και 1.131 μέλη πληρώματος. Ο νοροϊός, που συχνά αποκαλείται «χειμωνιάτικος ιός του εμετού», είναι ένας ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός του στομάχου που μπορεί να προκαλέσει εμετό και διάρροια, σύμφωνα με το NHS.