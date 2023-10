Ένα σύντομο βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα αυτοσχέδιο επιθετικό drone, γνωστό και ως «καμικάζι» να εξαπολύει αιφνιδιαστική επίθεση στο Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Το βίντεο αυτό δείχνει διάφορες θέσεις από τις οποίες εκτοξεύονται τα drone.

⚡️Hamas publishes scenes of the «Al-Zawari» suicide drone that entered service and participated in the crossing of the troops into occupied territories pic.twitter.com/LQNlunhhUh

