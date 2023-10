Αιφνιδιαστική επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε το Σάββατο η Χαμάς. Οι ισλαμιστές μαχητές εισέβαλαν από ξηρά και αέρα ωστόσο την μεγαλύτερή επίθεσή τους την εξαπέλυσαν εκτοξεύοντας χιλιάδες ρουκέτες από την Λωρίδα της Γάζας κατά του νότιου Ισραήλ.

Οι ισραηλινές Αρχές έχουν ήδη επισήμως παραδεχτεί πώς 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ωστόσο ο αιματηρός απολογισμός θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος αν το Ισραήλ δεν ενεργοποιούσε το σύστημα αεράμυνας Iron Dome (Σιδηρούς Θόλος).

To Iron Dome είναι ένα κινητό σύστημα αεράμυνας παντός καιρού που παρήχθη από τη Rafael Advanced Defense Systems και την Israel Aerospace Industries. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να αναχαιτίζει και να καταστρέφει πυραύλους μικρού βεληνεκούς και βλήματα που εκτοξεύονται από αποστάσεις 4 έως 70 χιλιομέτρων μακριά και η τροχιά των οποίων θα τους οδηγούσε σε μια ισραηλινή κατοικημένη περιοχή.

Το σύστημα κηρύχθηκε επιχειρησιακό και αναπτύχθηκε αρχικά στις 27 Μαρτίου 2011 κοντά στην Μπερ Σεβά. Στις 7 Απριλίου του 2011, αναχαίτισε με επιτυχία έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα για πρώτη φορά.

🚨#IRONDOME🚨

Israel’s Iron Dome is working hard to protect civilians in Tel Aviv & Jerusalem from more than 3,000 rockets fired by Hamas & other Palestinian groups in Gaza.

This defense system is saving lives! 🚀 #IronDome #IsraelDefense#Israel #IsraelPalestineWar #IsraelAtWar pic.twitter.com/TszcBSxIvJ

