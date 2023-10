Περισσότεροι από 600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ από τη στιγμή που η Χαμάς εξαπέλυσε την αιφνιδιαστική επίθεση το Σάββατο (7/10) και ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ στο CNN. «Είμαστε πολύ πιο πάνω από τους 600 νεκρούς. Πιθανώς θα υπάρξουν περισσότεροι, εκατοντάδες, αρκετές εκατοντάδες ακόμη» δήλωσε ο Ντέρμερ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Οι μάχες στο Ισραήλ μαίνονται σήμερα Κυριακή, μία ημέρα μετά την καταστροφική επίθεση μαχητών της Χαμάς που παραβίασαν τα σύνορα από τη Γάζα.

Εν τω μεταξύ αναμένεται η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που θα είναι κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών «εξέφρασαν την αμέριστη υποστήριξή τους στο δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί όπως είναι απαραίτητο», σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Τζώρτζια Μελόνι «επανέλαβε την πλήρη αλληλεγγύη της ιταλικής κυβέρνησης για τις επιθέσεις που υπέστη και την εγγύτητά της στις οικογένειες των θυμάτων, στους ομήρους και στους τραυματίες» προσθέτοντας ότι η Ιταλία «θα συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους για τον συντονισμό της υποστήριξης».

Ο Ζελένσκι έγραψε στο Twitter: «Μίλησα με τον Νετανιάχου για να επιβεβαιώσω την αλληλεγγύη της Ουκρανίας προς το Ισραήλ, το οποίο υφίσταται μια θρασύτατη επίθεση μεγάλης κλίμακας, και να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για τα πολλαπλά θύματα».

I spoke with @Netanyahu to affirm Ukraine’s solidarity with Israel, which suffers from a brazen large-scale attack, and to express condolences for the multiple victims.

The Prime Minister informed me of the current situation and the actions of Israel’s Defense Forces and law…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 8, 2023