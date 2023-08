Τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος-καμικάζι έπληξε πολυώροφο κτίριο γραφείων στη Μόσχα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, προσθέτοντας πως αρκετά ακόμη ουκρανικά UAVs καταρρίφθηκαν από συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας.

«Drones καταρρίφθηκαν από συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Το ένα έπληξε το ίδιο πολυώροφο κτίριο του Σίτι [σ.σ. της Μόσχας] με την τελευταία φορά», ανέφερε ο κ. Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

#Moscow was attacked by drones. The building of the Ministry of Defense of the Russian Federation, the Central Military Band and several other buildings were hit by UAVs. pic.twitter.com/yLDFtM1hYF

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, παράθυρα δυο κτιρίων της συνοικίας «Μασκβά Σίτι», όπου εδρεύουν κυρίως επιχειρήσεις, καταστράφηκαν από επιθέσεις ουκρανικών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών-καμικάζι, είχε γνωστοποιήσει ο αιρετός.

The IQ Tower in Moscow-City was attacked the second time, allegedly once again by a Ukrainian drone. The same tower was attacked by a Ukrainian drone the day before.

The rooftop Pantsirs are obviously doing their jobs. 😂#Moscow #MoscowCity #Russia #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/LsTXpcw4Xz

— Natalka (@NatalkaKyiv) August 1, 2023