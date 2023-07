Ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) επιτέθηκαν στη Μόσχα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, τραυματίζοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλείται αξιωματούχους.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε πως ουκρανικό drone καταστράφηκε στον αέρα πάνω από την περιοχή Οντιντσόβο και πως άλλα δύο συνετρίβησαν στη Μόσχα, σύμφωνα με το TASS.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από έκρηξη σε ένα κτίριο, ανέφερε το TASS, επικαλούμενο της υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Το διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβο της ρωσικής πρωτεύουσας ανέστειλε για λίγο τη λειτουργία του η οποία έχει πλέον αποκατασταθεί.

Ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε νωρίτερα πως οι προσόψεις δύο κτιρίων γραφείων υπέστησαν ελαφρές ζημιές όμως δεν υπήρχαν απώλειες, σύμφωνα πάντα με το TASS.

Η ουκρανική κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα για σχόλια.

Η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα προβεί σε σκληρά αντίποινα εναντίον της Ουκρανίας αφού δύο drones προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια στη Μόσχα, με το ένα πλήγμα να σημειώνεται κοντά στο κτίριο όπου ο στρατός πραγματοποιεί ενημερώσεις για αυτό που η Ρωσία αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρησή» της στην Ουκρανία.

Ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Μιχαΐλο Φεντόροφ είχε πει τότε πως θα ακολουθούσαν και άλλες επιθέσεις με drones.

#Russian officials report a drone attack on #Moscow. One of the towers of the Moscow City complex was damaged. pic.twitter.com/g6yKOkTOuC

— NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2023