Από την Εποχή των Παγετώνων στην Εποχή του Βρασμού. Η μετάβαση ολοκληρώθηκε. Ο πλανήτης Γη περνάει οριστικά σε μια νέα, διαφορετική, φάση του.

«Η εποχή της υπερθέρμανσης του πλανήτη τελείωσε. Έχει φτάχει η εποχή του παγκόσμιου βρασμού», ανέφερε την Πέμπτη (28/7) ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και επικύρωσε την παραβίαση μιας κόκκινης γραμμής που δεν επιτρέπει οπισθοχώρηση.

Ο Ιούλιος του 2023 θα ανακηρυχθεί ο πιο θερμός μήνας όλων των εποχών βάσει των στοιχείων που έχουν συλλέξει το Copernicus και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Μέχρι να έρθει αυτός του 2024. Στο Φοίνιξ των ΗΠΑ, όπως δόθηκε από τον σταθμό στο αεροδρόμιο, η θερμοκρασία ήταν για 19 διαδοχικές ημέρες πάνω από τους 43.3 βαθμούς Κελσίου (110 Fahrenheit).

Record Broken: As of 11:59 AM MST, Phoenix Sky Harbor Airport has reached 110°F. This is now the 19th straight day with a temperature that reaches or exceeds 110°F, which breaks the previous record of 18 days set back in 1974, nearly 50 years ago. #azwx pic.twitter.com/nBJaY8fN6z

— NWS Phoenix (@NWSPhoenix) July 18, 2023