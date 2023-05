Ο Jason Sudeikis και το καστ του «Ted Lasso» υποστηρίζουν τις κινητοποιήσεις της Ένωσης Σεναριογράφων Αμερικής.

Ο πρωταγωνιστής/συνδημιουργός της σειράς, Brendan Hunt, ο οποίος υποδύεται τον προπονητή Beard δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία με αρκετούς από τους ηθοποιούς του «Ted Lasso» να κρατούν πανό σε ένδειξη συμπαράστασης στη συνεχιζόμενη απεργία της Ένωσης Σεναριογράφων Αμερικής.

Μαζί με τους Jason Sudeikis και Brendan Hunt, κι άλλα μέλη του καστ όπως η Hannah Waddingham, ο Jeremy Swift, ο Nick Mohammed, ο James Lance και αρκετοί ακόμα ήταν εκεί στο πλευρό των απεργών.

«Ευχαριστώ πολύ τη συμμορία που αφιέρωσε λίγο χρόνο σε μια τόσο μεγάλη μέρα για να δείξει την υποστήριξή της στο #wgastrong #tedlasso» έγραψε ο Hunt στη λεζάντα.

Οι Hunt και Sudeikis μίλησαν στο Hollywood Reporter για την απεργία στις αρχές του μήνα.

#TedLasso stars, writers and executive producers Brendan Hunt and Jason Sudeikis explain why they’re striking to THR’s @Snoodit outside Warner Bros. on day four of the #writersstrike pic.twitter.com/VS9boU9JDx

— The Hollywood Reporter (@THR) May 5, 2023