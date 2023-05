Η Ένωση Σεναριογράφων Αμερικής (Writers Guild of America) είναι σε απεργία για τρίτη εβδομάδα. Σύμφωνα με το Deadline, η διαπραγματευτική επιτροπή του Σωματείου των σεναριογράφων του κινηματογράφου και της τηλεόρασης απέστειλε στα μέλη του επιστολή με τίτλο «Το κόστος της διευθέτησης».

Στην επιστολή υποστηρίζεται ότι τα στούντιο είναι αντιμέτωπα με διακοπή των παραγωγών τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες και παρατίθενται στοιχεία για το πόσο κοστίζει η απεργία στην κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία.

Our union showed up today for @WGAEast & @WGAWest because an injury to one is an injury to all. It was so great to see so many @NYSUT members there. @UFT @PSC_CUNY @UUPinfo @WhitePlains_TA and more all joined the picket line outside of Disney Upfronts. #WGAStrong @WGAStrike pic.twitter.com/EHvvt8mBNY

— Randi Weingarten 🇺🇦🇺🇸💪🏿👩‍🎓 (@rweingarten) May 16, 2023