Στις φλόγες έχει τυλιχτεί ένα επταώροφο κτήριο στην Randle Street, Surry Hills, στο Σίδνεϊ, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, με ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να έχει «πνίξει» την περιοχή.

Οι Αρχές υποστηρίζουν, όπως μετέδωσε ο Guardian, ότι το κτήριο έχει αρχίσει να καταρρέει και οι φλόγες εξαπλώνονται σε παρακείμενα διαμερίσματα, ενώ μέχρι στιγμής ένα όχημα έχει καταστραφεί.

Ήδη η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκκενώσεις και κλείσιμο δρόμων, ενώ η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να μην προσεγγίζουν την περιοχή. Τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ του Moore Park και της Circular Quay στις γραμμές L2 και L3 δεν εκτελούνται.

Fireball now. Near Central station #sydney #fire pic.twitter.com/mzlMB3ghIO

— The Aviation Watch (@aviation_watch) May 25, 2023

This just made my evening commute a little more interesting #sydney #sydneyfire pic.twitter.com/Fxz3f5ceIw

— Dennis Fang (@dennisfang1) May 25, 2023