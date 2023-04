Ο ηθοποιός Τζέρεμι Ρένερ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την 1η Ιανουαρίου όταν τον πάτησε ένα βαρύ εκχιονιστικό μηχάνημα, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη χθές το βράδυ (06/04) ότι το φορτηγό τον χτύπησε καθώς προσπαθούσε να σώσει τον ανιψιό του, ένα ατύχημα που του έσπασε περισσότερα από 30 οστά και έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή του.

Ο Ρένερ, που έχει προταθεί για Όσκαρ και είναι ίσως πιο γνωστός για τον ρόλο του ως Hawkeye στην ταινία και την τηλεοπτική σειρά Marvel Avengers, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια και εκτενώς για την τρομακτική εμπειρία του και την επίπονη ανάρρωσή του σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News και τη δημοσιογράφο Diane Sawyer.

Καθόλη τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ρένερ φάνηκε να βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ από αυτό που του συνέβη και κατά διαστήματα δυσκολευόταν να συγκρατήσει τα δάκρυά του καθώς θυμόταν λεπτομέρειες μετά το ατύχημα. Ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, ο Ρένερ, ο οποίος έχει πάρει πλέον εξιτήριο, αναρωτήθηκε πολλές φορές πώς θα ήταν πια το σώμα του, τι θα αντίκρυζε αν και εφόσον ξεπερνούσε τον κίνδυνο.

Η ανάρρωση ήταν τρομερά επίπονη, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Μάλιστα, ο χολιγουντιανός ηθοποιός δήλωσε ότι, ενόσω βρισκόταν ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση, έγραψε ένα αποχαιρετιστήριο σημείωμα στην οικογένειά του στο κινητό του τηλέφωνο.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023