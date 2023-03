Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ προσγειώθηκε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό ως μονάρχη και έγινε δεκτός με τιμητικό άγημα και κανονιοβολισμούς. Η τριήμερη παραμονή του στη Γερμανία έχει ως στόχο να αναδείξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των γερμανοβρετανικών σχέσεων, με έμφαση στη συμφιλίωση μετά τον πόλεμο και στους κοινούς στόχους για την προστασία του κλίματος.

Σε απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η γερμανική πλευρά στην επίσκεψη, σε λίγη ώρα, παρουσία του ομοσπονδιακού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, θα αποδοθούν στρατιωτικές τιμές στον βασιλιά στην Πύλη του Βραδεμβούργου και όχι, όπως συνηθίζεται, στο προεδρικό ανάκτορο Bellevue.

Είναι η πρώτη φορά μετά την επανένωση της Γερμανίας που γίνεται κάτι τέτοιο προς τιμήν αρχηγού ξένου κράτους. Αργότερα απόψε ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ θα παραθέσει επίσημο δείπνο, στο οποίο έχουν προσκληθεί εν ενεργεία και πρώην πολιτικοί, αλλά και καλλιτέχνες που διατηρούν ιδιαίτερους δεσμούς με τη Βρετανία. Αύριο ο Κάρολος Γ’ θα απευθυνθεί στην ολομέλεια του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου.

Παραμένει άγνωστο εάν θα επιλέξει να μιλήσει και στη γερμανική γλώσσα, όπως είχε κάνει και σε παλαιότερη επίσκεψή του, αναφερόμενος στις γερμανικές ρίζες της οικογένειάς του. Συνοδευόμενος από τον κ. Σταϊνμάιερ, θα επισκεφθεί γερμανοβρετανική στρατιωτική μονάδα στο Βραδεμβούργο, ενώ θα συναντηθεί με πολίτες, Γερμανούς και Βρετανούς, αλλά και – σύμφωνα με επιθυμία του – με πρόσφυγες από την Ουκρανία που φιλοξενούνται στο Βερολίνο.

Οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν ακόμη οικολογικό χωριό κοντά στην πρωτεύουσα και θα ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες στην περιβαλλοντικά φιλική καλλιέργεια. Την Παρασκευή θα μεταβούν σιδηροδρομικώς στο Αμβούργο, όπου θα καταθέσουν στεφάνι στα ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου – μνημείου αφιερωμένου στα θύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικότερα στους 42.600 νεκρούς από τους βρετανοαμερικανικούς βομβαρδισμούς του 1943, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Γόμορρα».

Για την περιφρούρηση της επίσκεψης του Καρόλου Γ’ και της βασιλικής συζύγου Καμίλα στη Γερμανία θα αναπτυχθούν περίπου 2000 αστυνομικοί, ενώ ακολουθείται το ανώτερο επίπεδο του πρωτοκόλλου ασφαλείας.

BREAKING: Loud cheers greet King Charles and the Queen Consort as they arrive in Berlin to begin their visit to Germany – the first state visit since the start of the new monarch’s reignhttps://t.co/l0BHF9572n

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/nhwzD0OZKp

— Sky News (@SkyNews) March 29, 2023