Από την πρεμιέρα της το 2018 μέχρι σήμερα, η επιτυχημένη σειρά του HBO «Succession» αναδείχθηκε στην κύρια ναυαρχίδα της Αμερικανικής διαδυκτιακής πλατφόρμας μετά το τέλος του «Game of Thrones», συνεπαίρνοντας το κοινό σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή ενός παλιού και χιλιοειπωμένου μύθου διαδοχής.

Δυσλειτουργικό οικογενειακό δράμα, ίντριγκα, παιχνίδια εξουσίας – τσεκ σε όλα τα απαραίτητα συστατικά της συνταγής για τη δημιουργία μιας σειράς που μοιάζει με μοντέρνο ανέβασμα του σαιξπηρικού έπους «Ο Βασιλιάς Ληρ». Η οικογένεια Roy τα κατάφερε. Συνεπήρε το κοινό. Όμως, όπως όλα τα ωραία, η παράσταση κάποια στιγμή έπρεπε να φτάσει στο τέλος της.

«This is a chessboard, and every move is crucial.» pic.twitter.com/1w3Dl4CKYK

— Succession (@succession) March 20, 2023