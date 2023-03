Τα 98α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το μήνυμά του γι’ αυτή την ιδιαίτερη μέρα, μέσω της ιστοσελίδας της ΠΑΕ.

Ο διοικητικός ηγέτης των «ερυθρόλευκων» έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια, με τους Πειραιώτες να στοχεύουν πάντα στην κορυφή σε όλα τα αθλήματα και σε όλους τους τομείς.

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη:

«98 ολόκληρα χρόνια θριάμβων και δόξας που δημιούργησαν μια μεγαλειώδη αθλητική ιστορία, ένα ΘΡΥΛΟ των σπορ και μια οικογένεια εκατομμυρίων φιλάθλων που κυματίζουν υπερήφανα καθημερινά την Ερυθρόλευκη!

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συνεχίζει να γιγαντώνεται και να αποτελεί πλέον μια παγκόσμια αθλητική δύναμη. Ταυτόχρονα, ανοίγει τη μεγάλη του αγκαλιά για όσους το έχουν ανάγκη επιστρέφοντας την αγάπη του κόσμου.

Δε θα σταματήσουμε να προσπαθούμε να γράφουμε όλοι μαζί χρυσές σελίδες στο Θρυλικό βιβλίο της Ιστορίας μας.

Με όραμα και σκληρή δουλειά θα συνεχίσουμε αλύγιστοι να μεταφέρουμε την σημαία μας διαρκώς ψηλότερα.

Στιγμές της δόξας σου, χαρές δικές μας.

Ζήτω ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!»

