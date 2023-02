Έφυγε σε ηλικία 88 ετών ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Φρανσίσκο Ραμπανέδα Κουέρβο, γνωστός παγκοσμίως ως Paco Rabanne.

O εμβληματικός σχεδιαστής από την Ισπανία ταυτίστηκε με την «διαστημική» αισθητική, το Space Glam των 60’s αλλά και την αρωματοποιία.

Tα αρώματα με την υπογραφή του σημείωσαν και σημειώνουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως και με ιδιαίτερη, μάλιστα, επιτυχία στην Ελλάδα.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον ισπανικό όμιλο Puig, υπό την αιγίδα του οποίου βρίσκεται ο οίκος μόδας Paco Rabanne και η επιχείρηση αρωμάτων.

«Είμαι βαθιά λυπημένος για τον θάνατο του κυρίου Πάκο Ραμπάν», δήλωσε σχετικά ο Marc Puig, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Puig.

Αντίστοιχα και ο José Manuel Albesa, πρόεδρος του τμήματος μόδας και ομορφιάς της Puig: «Ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει τις μοντέρνες Παριζιάνες να φωνάζουν για φορέματα από πλαστικό και μέταλλο; Ποιος άλλος εκτός από τον Paco Rabanne θα μπορούσε να φανταστεί ένα άρωμα με το όνομα Calandre – η λέξη σημαίνει «σχάρα αυτοκινήτου», ξέρετε – και να το μετατρέψει σε σύμβολο της σύγχρονης θηλυκότητας;»

The House of Paco Rabanne wishes to honour our visionary designer and founder who passed away today at the age of 88. Among the most seminal fashion divs of the 20th century, his legacy will remain a constant source of inspiration. pic.twitter.com/H2ARz41BjY

