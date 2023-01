Μετά τον Ροντινέι που άνοιξε τον χορό των χειμερινών μεταγραφών στον Ολυμπιακό, οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Ραμόν από τη Φλαμένγκο μέχρι το 2027. Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ ήρθε στη χώρα μας το βράδυ της Παρασκευής και αφού πέρασε τα ιατρικά, έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Ο Ολυμπιακός θα πληρώσει περίπου 1.500.000 ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του νεαρού άσου, ο οποίος θα σμίξει ξανά με τον Ροντινέι, αφού οι δυο τους υπήρξαν συμπαίκτες στη «Φλα». Ο Ραμόν θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μίτσελ και θα αποτελέσει ακόμη μία σπουδαία λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας των πρωταθλητών Ελλάδος.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ραμόν Ράμος Λίμα. Γεννημένος στις 13 Μαρτίου 2001, υπέγραψε στους «ερυθρόλευκους» μέχρι το 2027.

Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ ανήκε στη Φλαμένγκο και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μπραγκαντίνο, με την οποία πραγματοποίησε 15 συμμετοχές στο Πρωτάθλημα και τέσσερις στο Copa Libertadores. Το 2021 έκανε 12 συμμετοχές με τη Φλαμένγκο στο Πρωτάθλημα, τέσσερις στο Copa Libertadores, τρεις στο Κύπελλο και τέσσερις στο Πρωτάθλημα της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο (Carioca).

Το 2020 αναδείχθηκε πρωταθλητής με τη Φλαμένγκο στο Brasileirão πραγματοποιώντας τέσσερις συμμετοχές. Aγωνίστηκε ακόμα σε τρία παιχνίδια στο Copa Libertadores και μία φορά στο Κύπελλο και στο Πρωτάθλημα της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο. Με τη Φλαμένγκο U20 κατέκτησε το πρωτάθλημα Brasileirão και το Super Cup το 2019 και ως μέλος της πρώτης ομάδας τα Πρωταθλήματα Carioca το 2020 και το 2021.

Ξεκίνησε από τη Νόβα Ιγκουάσου και μεταπήδησε το 2017 στις ακαδημίες της Φλαμένγκο, με την οποία στις 12 Ιανουαρίου έκανε την τελευταία του συμμετοχή».

