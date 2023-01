Βίντεο με τα τελευταία λεπτά πριν από τη μοιραία συντριβή του αεροσκάφους στο Νεπάλ βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Την μοιραία πτήση φαίνεται να την έχει απαθανατίσει κάτοικος της περιοχής.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή, σύμφωνα με το Reuters, με τον εκπρόσωπο του στρατού να αναφέρει πως «αναμένουμε ότι θα ανασύρουμε και άλλα πτώματα».

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport #aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

Λεπτομέρειες για την αιτία της συντριβής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Το αεροσκάφος φαίνεται να κάνει στροφή αριστερά εκτός ελέγχου παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκαφών (ATR) θεωρείται αξιόπιστος.

Τοπικός αξιωματούχος που μίλησε στο κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα διευκρίνισε πως το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση προς την Ποχάρα από την πρωτεύουσα Κατμαντού, συνετρίβη κοντά στον ποταμό Σέτι.

Yeti airlines ATR72 has crashed near Pokhara Airport. A total of 68 passengers and four crew members were on board. Plumes of smoke can be seen engulfing the area, no clarity on survivors as of now. Info: @ridhimb pic.twitter.com/Id3Lsdce4Q

— Griha Atul (@GrihaAtul) January 15, 2023