Αεροσκάφος με 72 επιβαίνοντες συνετρίβη στην περιοχή Ποχάρα του Νεπάλ (κεντρικά), ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία Yeti Airlines, στην οποία ανήκει.

Τοπικός αξιωματούχος που μίλησε στο κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα διευκρίνισε πως το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση προς την Ποχάρα από την πρωτεύουσα Κατμαντού, συνετρίβη κοντά στον ποταμό Σέτι.

Το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στον ποταμό και τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν ήδη στα τοπικά μέσα και social media.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ατύχημα σημειώθηκε κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ποκάρα. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και το αεροδρόμιο είναι προς το παρόν κλειστό.

Συνολικά 68 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος επέβαιναν στο αεροσκάφος των αεροπορικών εταιρειών Yeti που συνετρίβη μεταξύ του παλιού αεροδρομίου και του διεθνούς αεροδρομίου Ποκάρα, Σουνταρσάν Μπαρτάουλα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Yeti Airlines, όπως ανέφερε η Kathmandu Post.

Airplane has been crashed in Pokhara pic.twitter.com/4VTs5jmwxQ — nabin (@nabins753) January 15, 2023

BREAKING: Yeti Airlines plane carrying more than 70 people crashes in Pokhara, Nepal pic.twitter.com/iUMQ4N16sE — BNO News (@BNONews) January 15, 2023

Breaking- #Yeti Airlines plane going from #Kathmandu to Pokhara #crashed. Yeti Airlines ATR-72 aircraft crashes near Pokhara 68 passengers on board.#BreakingNews pic.twitter.com/Q1caOtysUF — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 15, 2023