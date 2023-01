WSJ: Ο Μπάιντεν ζητά πώληση F-16 στην Τουρκία και F-35 στην Ελλάδα

Την έγκριση του Κογκρέσου για την πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία αξίας 20 δισ. δολαρίων είναι έτοιμη να ζητήσει η κυβέρνηση Μπάιντεν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει, η πώληση μαχητικών στην Τουρκία, την οποία η κυβέρνηση Μπάιντεν εξετάζει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη και περιλαμβάνει 40 νέα μαχητικά και κιτ για την αναβάθμιση 79 αεροσκαφών του υπάρχοντος στόλου F-16 της Τουρκίας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το πακέτο θα περιλαμβάνει και 900 πυραύλους αέρος – αέρος.

