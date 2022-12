Τρομερό βίντεο: Οι παίκτες του Ολυμπιακού πήραν δυο μέρες ρεπό και «γκρέμισαν» τα αποδυτήρια (vid)

Ο Ολυμπιακός «άλωσε» το ΟΑΚΑ με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας του Παναθηναϊκού στο μεγάλο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Euroleague με 95-71 και μεγάλωσε το σερί νικών του απέναντι στο τριφύλλι στο 10-0.

Όπως είναι λογικό κόσμος της ομάδας ήταν πολύ χαρούμενος και το πανηγύρισε με τη ψυχή του, ωστόσο και οι παίκτες δεν έμειναν πίσω, αφού στα αποδυτήρια μετά το τέλος του ματς, έγινε ο κακός χαμός λόγω της νίκης, αλλά και λόγω του ρεπό που έδωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Συγκεκριμένα, στους Πειραιώτες ανακοινώθηκε ότι θα ξεκουραστούν για δύο μέρες και ξέσπασαν από τη χαρά τους, ενώ μόλις άκουσαν ότι Σάσα Βεζένκοφ θα κάνει κανονικά προπόνηση, έπεσαν όλοι πάνω του και τον «μπουγέλωσαν» σε ένα πραγματικά τρομερό βίντεο.

Δείτε το απίθανο βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Kalimera!!! ☀️🎄☕️

When everybody in this team takes two days off… except Sasha! 🤔🤣☔️🤪#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/OTSJZsSUSL

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) December 31, 2022