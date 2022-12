Τα δικαιώματα επί των απεικονιζόμενων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ν. 4858/2021). Το μνημείο (Πύλη του Αδριανού) υπάγεται στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Hellenic Ministry of Culture and Sports/ Hellenic Organization of Cultural Resources Development).

Νίκησε τον φόβο του στίγματος και κάνε την εξέταση για τον HIV 02.12.2022, 17:03 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα AIDS που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε 1η Δεκεμβρίου, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.), ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» και η βιοφαρμακευτική εταιρεία Gilead Sciences Ελλάδας αναλαμβάνουν από κοινού δράση και πραγματοποιούν δυναμική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον ιό HIV, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Πολύτιμος συνεργάτης το Κέντρο Πρόληψης και Εξέτασης ‘Checkpoint’. Με το αντισυμβατικό σύνθημα «Αν θες να μάθεις, βάζεις δάχτυλο» στοχεύουν να προκαλέσουν άμεσα και έντονα το ενδιαφέρον για να μάθει κανείς περισσότερα για την ιδιαιτέρως απλή διαδικασία του διαγνωστικού ελέγχου HIV. Οι φορείς υιοθέτησαν μια τολμηρή και προκλητική προσέγγιση, ώστε να πετύχουν το μεγάλο ζητούμενο που είναι να τραβήξουν την προσοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων, επιλέγοντας ένα μήνυμα που ξεχωρίζει. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι το εικαστικό της καμπάνιας απευθύνεται τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες, καταρρίπτοντας ακόμα έναν μύθο, ότι ο HIV αφορά συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας. Άλλωστε, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, η αντιμετώπιση του AIDS συσχετίστηκε με ορισμένες από τις πλέον εμβληματικές εκστρατείες στην ιστορία της διαφήμισης. Σήμερα, η #zerostigma καμπάνια επιδιώκει να συνεχίσει αυτή την παράδοση. Μεγάλος αριθμός πολιτών ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και προσήλθε την 1η Δεκεμβρίου στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Πλατεία Μοναστηρακίου για να κάνουν εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια τον διαγνωστικό έλεγχο, δίνοντας μία σταγόνα αίμα στο εξειδικευμένο προσωπικό που βρισκόταν για τον σκοπό αυτό στο σημείο ελέγχου. Όπως συμβαίνει με πολλά νοσήματα, έτσι και στην περίπτωση του ΗΙV, ο προληπτικός έλεγχος είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμος. Με την έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί με τον ιό, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και να διασφαλίσουν ότι θα συνεχίσουν να ζουν μια φυσιολογική ζωή. Το μήνυμα που επιθυμεί να περάσει η καμπάνια είναι ότι οφείλουμε ως κοινωνία να αποβάλλουμε τα στερεότυπα και τους φόβους του στιγματισμού και να συμβάλουμε στην καταπολέμηση του HIV ακολουθώντας την απλή διαδικασία του τεστ. Στο κάλεσμα για συμμετοχή στη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Ε.Ε.Μ.Α.Α., «Θετική Φωνή» και Gilead Sciences Ελλάδας, #ZeroStigma, που ενώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δήλωσαν το παρών, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, της ενημέρωσης, τέχνης και της επιστήμης, όπως οι: Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Κατερίνα Γκαγκάκη, Μανόλης Καλαμπόκας, Παύλος Χρηστίδης, Γιώργος Παπαδάκης, Ρίτσα Μπιζόγλη, Μαρία Αναστασοπούλου, Πέτρος Λαγούτης, Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννης Στάνκογλου, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Μαρία Κορινθίου, Ρούλα Ρέβη, Αποστόλης Τότσικας, Ηλιάνα Παπαγεωργίου κ.ά. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» κ. Νίκος Δέδες σχολίασε «Η εξέταση με τα rapid tests έχει γίνει κάτι πολύ απλό και μας δίνει την ευκαιρία να πάρουμε την υγεία μας στα χέρια μας. Η άγνοια όχι μόνο οδηγεί στο στίγμα κατά του HIV, αλλά ακόμα και κατά της ίδιας της εξέτασης. Η γνώση, η εξέταση, το προφυλακτικό και η PrEP είναι τα όπλα που έχουμε κατά του HIV και του στίγματος». Ο Προέδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS κ. Μάριος Λαζανάς επισημαίνει «Σήμερα, παγκόσμια ημέρα για την HIV λοίμωξη – AIDS είναι ημέρα ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης. Ο καθένας μας μπορεί να μολυνθεί από τον ιό, γι’ αυτό θα πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα πρόληψης και να κάνουμε προληπτικό έλεγχο. Η λοίμωξη πλέον με την θεραπεία καταστέλλεται και δεν μεταδίδεται. Όλοι μαζί ενωμένοι να καταπολεμήσουμε το στίγμα». Ο Γενικός Διευθυντής της Gilead Sciences Ελλάδας και Κύπρου κ. Σάββας Χαραλαμπίδης σημείωσε σχετικά: «Για εμάς στην Gilead Sciences η εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων και η συμπερίληψη αποτελούν προτεραιότητα στο πλαίσιο της βασικής μας επιδίωξης να επιφέρουμε θετικές κοινωνικές αλλαγές. Με αυτό στον πυρήνα κάθε έκφανσης της δραστηριότητάς μας επικεντρωνόμαστε στο έργο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας μας για ζητήματα που αφορούν τον ιό HIV, με τελικό στόχο το #ZeroStigma για την εξάλειψη του στιγματισμού και της προκατάληψης που ακόμα καλά κρατεί απέναντι στη νόσο και τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό». Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share