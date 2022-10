Ο Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία των Τόρις και επομένως τη βρετανική πρωθυπουργία.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, ανάμεσα σε άλλα, σημειώνει ότι: «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια σπουδαία χώρα αλλά αντιμετωπίζουμε μια βαθιά οικονομική κρίση. Γι’ αυτό θα είμαι υποψήφιος για ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος και ο επόμενος πρωθυπουργός σας. Θέλω να διορθώσω την οικονομία μας, να ενώσω το κόμμα μας και να τα καταφέρω για τη χώρα μας».

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022