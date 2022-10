Το μεγάλο αφιέρωμα της Marca στον Τσιμίκα και τα στατιστικά που «τρελαίνουν»

Από εκεί όπου σταμάτησε την περασμένη σεζόν συνεχίζει και φέτος ο Κώστας Τσιμίκας.

Μετά τις σπουδαίες εμφανίσεις του, με αποκορύφωμα το πέναλτι με το οποίο έδωσε στη Λίβερπουλ το FA Cup, ο Κώστας Τσιμίκας δείχνει να έχει ωριμάσει ακόμα περισσότερο, συνεχίζοντας έτσι τις υψηλές πτήσεις και φέτος.

Ο «Τσίμι» ήταν αυτός που δημιούργησε το μοναδικό γκολ της Λίβερπουλ στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος με τη Γουέστ Χαμ, κόντρα στην οποία η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ επικράτησε με 1-0.

Έτσι, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έγινε αφορμή για ένα μεγάλο και ξεχωριστό θέμα της γνωστής ισπανικής Marca. Οι Ισπανοί γράφουν για την εξαιρετική παρουσία του Greek Scouser στο «Άνφιλντ», καθώς βάζουν στο τραπέζι και τα τρομερά στατιστικά που έχει ως ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ.

Ο έλληνας άσος ήταν αυτός που βοήθησε τον Νούνιες να πετύχει το πρώτο του γκολ στο «Άνφιλντ», μπροστά στον κόσμο της ομάδας. Ήταν μάλλον αυτός που ήθελε να δει τον νέο επιθετικό της Λίβερπουλ να σκοράρει.

«Ναι, η ασίστ είναι φοβερή για εμένα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για τον Ντάργουιν. Ήθελα πολύ να τον δω να σκοράρει απόψε και είμαι χαρούμενος για εκείνον, επειδή δουλεύει πολύ σκληρά. Είμαι επίσης χαρούμενος και για την ασίστ μου, επειδή δουλεύω σκληρά» δήλωσε μετά το τελικό σφύριγμα ο «Τσίμι».

Kostas Tsimikas: «Yes, the assist is great for me but I am very happy for Darwin. I wanted him to score tonight and I am very, very happy for him because he worked so hard. I am also happy with the assist because I train a lot on crosses.» pic.twitter.com/OhghHb5yQv

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) October 19, 2022