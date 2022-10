Ακόμη και η λέξη «φρίκη» χάνει το νόημά της, μπροστά στην είδηση ότι ένας πατέρας βίαζε το τεσσάρων μηνών μωρό του.

Μάλιστα ο πα-τέρας κατέγραφε τις ανατριχιαστικές του πράξεις, το υλικό των οποίων το έστελνε σε παιδόφιλους.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η DailyMail, ο άντρας δήλωσε ένοχος για μια σειρά από κατηγορίες αναφορικά με την πράξη του, μετά από έφοδο στην κατοικία του στο πλαίσιο μια εθνικής έρευνας για την παιδική κακοποίηση.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο της Τασμανίας τη Δευτέρα, ο άντρας ομολόγησε ότι βίασε το τεσσάρων μηνών παιδί του τον Ιανουάριο για να δημιουργήσει εικόνες παιδικής εκμετάλλευσης. Παραδέχτηκε ακόμη ότι χρησιμοποίησε την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Wickr για να στείλει τις εικόνες σε έναν άλλον άντρα.

Η εισαγγελέας Lisa Pennington ανέφερε ότι ο άντρας επικοινωνούσε με άλλους παιδόφιλους μέσω εφαρμογών.

Προτού καταγράψει το βίντεο με τον βιασμό του γιου του, έγραψε ένα μήνυμα σε έναν άλλον άντρα, ρωτώντας: «Θέλεις να δεις εμένα και το αγοράκι μου;»

Η Pennington ανέφερε πως άλλοι άντρες επίσης έστειλαν στον πατέρα υλικό παιδικής εκμετάλλευσης.

Η μητέρα του μωρού είπε στο δικαστήριο ότι είναι «βαθιά έκπληκτη, διαρκώς σε άρνηση και εντελώς διαλυμένη» από τις πράξεις του.

Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Νοέμβριο.

Depraved paedophile admits to raping his own baby son in order to film the horrific act for other child abusers https://t.co/KzhhECqimH

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 18, 2022