Ραγδαίες εξελίξεις με τον Πέδρο Μαρτίνς

Ο Πέδρο Μαρτίνς είναι ένας από τους βασικούς υποψήφιους της διοίκησης της Γουλβς για να αναλάβει τα ηνία του συλλόγου, μετά την αποχώρηση του Μπρούνο Λάζε.

Ο Πορτογάλος πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού είναι μαζί με τον Ρούμπεν Αμορίμ και τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο οι πρώτες επιλογές των «λύκων», όμως στη Νησί τονίζουν ότι ο Μαρτίνς είναι ήδη σε επικοινωνία με τον σύλλογο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αγγλία, ο επί τέσσερα χρόνια προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδας έχει ξεκινήσει τις πρώτες συζητήσεις με τη Γουλβς και δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα να υπάρχει και ευτυχή κατάληξη στην υπόθεση.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών είναι σε καλό δρόμο και

ο Μαρτίνς φαντάζει αυτή τη στιγμή ως το απόλυτο φαβορί για να κάτσει στον πάγκο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μαρτίνς θέλει σαν… τρελός να προπονήσει μια ομάδα στην Premier League, ενώ η Γουλβς μοιάζει να είναι το ιδανικό περιβάλλον, καθώς αποτελείται από πολλούς Πορτογάλους και φυσικά τους Ζοσέ Σα και Ντάνιελ Ποντένσε, που ο ίδιος ανέδειξε στον Ολυμπιακό.

Στη Γουλβς έχουν εξαιρετική άποψη για τον Μαρτίνς από τις αναμετρήσεις των δυο ομάδων για τους «16» του Europa League, πριν από δυο χρόνια, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ζόρζε Μέντες στις αποφάσεις των «λύκων».

Ο Μαρτίνς από την πλευρά του είναι εδώ και περίπου 2.5 μήνες ελεύθερος και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό τρεις σερί τίτλους στην Ελλάδα, έχει πάρει και ένα Κύπελλο, ενώ είχε μερικές από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές νίκες και πορείες των τελευταίων ετών στο λιμάνι.

🚨 Wolves have sounded out the former Olympiacos coach Pedro Martins and are expected to hold further talks this week for their managerial position.🐺🇵🇹 #WWFC

— Football Transfers (@Transferzone00) October 3, 2022