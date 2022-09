Νέος αρχηγός του Ολυμπιακού ο Παπανικολάου

Ήταν κοινό… μυστικό πως ο Κώστας Παπανικολάου θα διαδεχόταν τον Γιώργο Πρίντεζη ως αρχηγός του Ολυμπιακού και το μόνο που έμενε ήταν η ανακοίνωση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ.

Αυτή ήρθε σήμερα (18/9) με μια εντυπωσιακή ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο twitter, δείχνοντας τον έμπειρο φόργουορντ ως γίγαντα στο λιμάνι του Πειραιά.

«Με έναν καλό καπετάνιο, ένας τραχύς ωκεανός μετατρέπεται σε ήρεμη λίμνη! Κυρίες και κύριοι, οι ερυθρόλευκοι σαλπάρουν ενόψει της σεζόν 2022/23 σε μερικές ημέρες. Ο νέος αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου, και το πλήρωμά του σας εύχονται καλό ταξίδι και ήρεμες θάλασες», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο post της.

🚢 👨🏾‍✈️ With a good captain, a rough ocean turns into a calm lake! Ladies and Gentlemen, the red and white is sailing towards season 2022-23 in a few days. The new master, @K_pap16 , and the crew are wishing you safe travels and smooth seas! #OlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/rZHKnrtQaF

