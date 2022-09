Με Χάμες Ροντρίγκες ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη – Στην αποστολή και Σαμασέκου, Μπακαμπού, Χουάνγκ

Από χθες to10.gr αναφέρθηκε στις σκέψεις του Κάρλος Κορμπεράν να συμπεριλάβει στην αποστολή του αγώνα με τον Αρη το τελευταίο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων. Και έτσι έγινε.

Με τον Ισπανό τεχνικό να τοποθετεί το όνομα του Χάμες Ροντρίγκες στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που επέλεξε για την αναμέτρηση κόντρα στην Αρη, το βράδυ της Κυριακής (20:00, NS Prime).

Ο Κολομβιανός σούπερ σταρ συμμετείχε κανονικά και σε ολόκληρη την προπόνηση που έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και σύμφωνα με τον Κορμπεράν έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει λύσεις για όσο διάστημα του ζητηθεί, στη διάρκεια της αναμέτρησης του Κλεάνθης Βικελίδης.

Κρίθηκε έτοιμος και έτσι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των πρωταθλητών. Υπενθυμίζεται ότι ο Χάμες έχει κάνει προετοιμασία με την Αλ Ραγιάν, αλλά λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού και της επιθυμίας του να φύγει από το Κατάρ, δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.

Από εκεί και πέρα, ο Κάρλος Κορμπεράν επέλεξε να βάλει στην αποστολή των πρωταθλητών και τα άλλα δύο μεταγραφικά αποκτήματα της τελευταίας εβδομάδας, κρίνοντας επίσης ότι είναι έτοιμοι να προσφέρουν βοήθειες στη Θεσσαλονίκη. Ετσι, στο γκρουπ για την αναμέτρηση του Κλεάνθης Βικελίδης συμπεριλήφθηκε, τόσο ο Ντιαντιέ Σαμασέκου όσο και ο Σεντρίκ Μπακαμπού.

Αναλυτικά η αποστολή:

Άβιλα, Μπα, Μπακαμπού, Μπόουλερ, Ελ Αραμπί, Ίνμπομ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Ντε Λα Φουέντε, Κρίστινσον, Αγκιμπού Καμαρά, Εμβιλά, Μανωλάς, Μασούρας, Ρέαμπτσιουκ, Μπιέλ, Ρέτσος, Σαμασέκου, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βατσλίκ, Βαλμπουενά, Βρσάλικο.

