Τα γέλια του Ναδάλ σε άστοχη ερώτηση δημοσιογράφου (vid)

Επικαλούμενος τον Τζον Μάκενροου ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Ράφαελ Ναδάλ για τις καθυστερήσεις που κάνει πριν σερβίρει.

Έτσι άφησε να εννοηθεί ότι έχει αβαντάζ από τους διαιτητές πράγμα που έκανε τον Ισπανό τενίστα να βάλει τα γέλια και να απαντήσει.

Αναλυτικά είπε:

«Νομίζω ότι είναι αστείο. Έχω δεχτεί πολλά warnings στην καριέρα μου. Ποτέ για σπάσιμο ρακέτας, ποτέ επειδή προκάλεσα αναστάτωση στο court. Το πρόβλημα είναι ότι ιδρώνω πολύ. Όταν παίζεις σε αυτές τις συνθήκες υγρασίας, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχουμε τα ball boys να μας δίνουν την πετσέτα.

Πρέπει να πας στο μακρινό σημείο να την πάρεις. Το πρόβλημα για παίκτες σαν εμένα που ιδρώνουμε πολύ είναι ότι ξέρεις πως αν πας να την πάρεις, θα έχεις μπλέξιμο με την ώρα. Έτσι δεν πηγαίνω συχνά. Δεν έχω διαφορετική μεταχείριση».

