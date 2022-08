Ολλανδία: Φορτηγό έπεσε σε ανθρώπους που έκαναν υπαίθριο πάρτι – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα φορτηγό παρέσυρε τους παρευρισκόμενους σε ένα υπαίθριο μπάρμπεκιου, στην πόλη Νόιε Μπάιγερλαντ, στη νότια Ολλανδία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για τον αριθμό των θυμάτων, προσθέτοντας ότι ερευνούν το δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε γύρω στις 19.00 τοπική ώρα (20.00 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 30 χιλιομέτρων νοτίως του Ρότερνταμ.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, το φορτηγό έφυγε για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους από την πορεία του και κατέληξε στους συγκεντρωμένους.

Οι συγκεντρωμένοι στο σημείο είναι σε σοκ ενώ εκεί βρίσκονται πολλά ασθενοφόρα και κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο έσπευσαν και ελικόπτερα για να μεταφέρουν τραυματισμένους στο νοσοκομείο.

#NieuwBeijerland: Police in the Netherlands say several people have been killed and injured after a truck ran off the road and crashed into a neighbourhood barbeque in Nieuw-Beijerland, south Holland. A large-scale emergency operation is underway.pic.twitter.com/7hVs4DIF6i

— I.E.N. (@BreakingIEN) August 27, 2022