Παρά την ποινή 23 ετών που του επιβλήθηκε, μετά τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έχει πλέον την ευκαιρία να διεκδικήσει και πάλι την ελευθερία του.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του δικηγόρου του, Άρθουρ Αϊντάλα στην ιστοσελίδα Page Six, ο παραγωγός μπορεί να αφεθεί ελεύθερος το 2024.

Ένα μεγάλο μέρος γυναικών τόσο μέσα από το Χόλιγουντ, όσο και έξω από αυτό τον κατηγόρησε για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς. Ωστόσο, το Εφετείο της Νέας Υόρκης του έδωσε την έγκριση να καταθέσει αίτημα έφεσης.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του για την ψυχική κατάσταση του παραγωγού: «Ο Χάρβεϊ ζει για να παλέψει για ακόμα μία ημέρα». Μάλιστα, δήλωσε πως είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την έκβαση της υπόθεσης, ενώ τόνισε πως η δικαιοσύνη θα αναγνωρίσει την αθωότητά του.

Η εν λόγω εξέλιξη ακολούθησε μετά την απόρριψη του πρώτου αιτήματος, που είχε καταθέσει για έφεση. Μία πενταμελής επιτροπή δικαστών κατέληξε τότε, πως οι ενέργειες του δικαστή Τζιμ Μπέρκε, ο οποίος είχε αναλάβει τη δίκη, ήταν κατάλληλες. Οπότε, δεν υπήρχε περιθώριο ανατροπής της καταδίκης του.

More than two years after his rape conviction, Harvey Weinstein is granted an appeal https://t.co/Mb2QlzxNTm via @nbcnews

Αυτή τη φορά, η νομική ομάδα του έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την ελευθερία του Γουάινσταϊν, καταδεικνύοντας τα λάθη του δικαστή. Σύμφωνα με την Page Six, τα δικαστικά έγγραφα μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις αρχές του άλλου χρόνου. Η επόμενη δίκη θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2023.

Disgraced Hollywood producer Harvey Weinstein has been granted an appeal more than two years after he was convicted of criminal sexual assault and rape in the third degree.

If his sentence is overturned, it’s possible he could be released on bail.

🔗: https://t.co/t1sYkgZ1Wl pic.twitter.com/nDsGSvZVHx

— Pop Crave (@PopCrave) August 25, 2022