Turkish President Tayyip Erdogan poses onboard Turkey's new drill ship Abdulhamid Han at Tasucu port in the Mediterranean city of Mersin, Turkey August 9, 2022. Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Το δεύτερο ταξίδι του νέου τουρκικού γεωτρύπανου, Αμπντουλ Χαμίτ Χαν, θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, στην κυπριακή ΑΟΖ και συγκεκριμένα στα σύνορα των θαλασσοτεμαχίων 6 και 7 στο βόρειο τμήμα τους. Υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου Οι ίδιες πληροφορίες φέρουν την Τουρκία να έχει δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία στην περιοχή αυτή υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου. Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν πως ο σχεδιασμός Ερντογάν σε αυτή τη φάση είναι από τη μια να επεκταθεί υλοποιώντας το… όραμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και παράλληλα να έχουν αποτέλεσμα οι γεωτρήσεις. Αν και παλαιότερα ο βασικός στόχος ήταν η επίδειξη δύναμης και η επιβολή, τώρα πλέον στο κάδρο έχει μπει και το θέμα του εντοπισμού και της αξιοποίησης φυσικού αερίου. Μηταράκης: Εκτός ελληνικής επικράτειας η νησίδα στον Έβρο Συνεπώς είναι πρόδηλο, πως πλέον στη μεγάλη εικόνα των τουρκικών σχεδιασμών είναι τα γεωτρύπανα να «δουλεύουν» για να εντοπισθούν κοιτάσματα και τούτο γίνεται με βάση ένα οδικό χάρτη, τον οποίο καθορίζουν τα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών, που έχουν γίνει στο παρελθόν, επισημαίνει το δημοσίευμα και προσθέτει: Ενεργειακός κόμβος ως το 2023 Ως εκ τούτου, είναι ξεκάθαρο πως όταν αναφέρεται ο Ερντογάν ότι η Τουρκία θα καταστεί ενεργειακός κόμβος το εννοεί. Κι αυτό σημαίνει ότι αναζητεί και «δικό του» φυσικό αέριο. Πρέπει δε να σημειωθεί πως ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε πρόσφατα στο γεγονός ότι μέχρι το 2023 η Τουρκία θα έχει βρει φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Η αναφορά σε 2023 δεν είναι τυχαία, είναι χρονιά εκλογών και μεγάλων γιορτασμών για τα 100 χρόνια τουρκικού κράτους. Για την Άγκυρα υπάρχει ήδη ένα δεδομένο: Στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έχει εντοπιστεί φυσικό αέριο και προφανώς οι προσπάθειες θα συνεχιστούν. Δεν εννοούσε, ωστόσο, αυτή την περιοχή όταν μιλούσε ο Ερντογάν, αλλά εκείνη της Ανατολικής Μεσογείου. Η απόφαση να έχει ως πρώτο ταξίδι του, το Αμπντουλχαμίτ Χαν, την τουρκική θαλάσσια περιοχή, έχει προφανώς ανακουφίσει Αθήνα και Λευκωσία, που φοβόντουσαν κλιμάκωση της έντασης μέσα από νέες προκλήσεις. Αμφότερες οι κυβερνήσεις γνωρίζουν, ωστόσο, ότι αυτή είναι η αρχή. Το γεωτρύπανο έχει σταλεί σε μια περιοχή, που υπολογίζεται ότι θα βρεθεί φυσικό αέριο. Η κίνηση αυτή, να παραμείνει προς το παρόν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, ενδέχεται να συνδέεται και με την προσπάθεια της Άγκυρας, να παρουσιαστεί «συναινετική». Να παρουσιαστεί πως επιδεικνύει «αυτοσυγκράτηση». Κι όλα αυτά φαίνεται να συνδέονται με τα ανοίγματα και τη διατήρηση καναλιών επικοινωνίας με τους Αμερικανούς για την αγορά των μαχητικών F-16. Δεν ενοχλούνται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μετά τη λήξη της Navtex στις 7 Οκτωβρίου, ενώ επισημαίνεται πως «σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ, δεν αναμένεται να ενοχληθούν από την όποια γεώτρηση της κατοχικής Τουρκίας. Είναι σαφές πως δεν θέλουν εντάσεις, αντιπαραθέσεις, που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε εξελίξεις, που πιθανόν να επηρεάσουν το ενεργειακό τους πρόγραμμα. Εξού και, όπως έχουμε γράψει και πρόσφατα, υπάρχει ένα κανάλι επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ της Άγκυρας και εταιρειών. Κυρίως με την ιταλική ΕΝΙ. Σημειώνεται συναφώς ότι αδειοδοτημένες εταιρείες στα θαλασσοτεμάχια 6 και 7 είναι η ιταλογαλλική κοινοπραξία ΕΝΙ και ΤΟΤΑΛ. Εάν η Τουρκία βρει φυσικό αέριο τότε πετυχαίνει έναν ακόμη στόχο, που θέλει να την καταστήσει και ενεργειακό κόμβο. Εάν το φυσικό αέριο που θα εντοπιστεί θα βρίσκεται στην κυπριακή ΑΟΖ, τότε δημιουργούνται νέα δεδομένα, πολύ αρνητικά για την ελληνική πλευρά. Γιατί θα εντοπιστεί και θα αξιοποιηθεί φυσικό αέριο, που θα οικειοποιηθεί η κατοχική Τουρκία επιβάλλοντας μη ανατρέψιμα νέα τετελεσμένα. Θα αρπάξει αέριο αλλά και ΑΟΖ».