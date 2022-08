Turkish President Tayyip Erdogan watches a military exercise near Izmir, Turkey, June 9, 2022. Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Επιμένει προκλητικά η Τουρκία συνεχίζοντας μέσω του Τύπου έναν διάλογο στο εσωτερικό της για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όπου στο επίκεντρό του βρίσκεται η στοχοποίηση της Ελλάδας ως χώρας φιλοξενίας «τρομοκρατών» όπως βαφτίζει η Άγκυρα τα μέλη κουρδικών και φιλοκουρδικών οργανώσεων. «Τροφοδοτεί ευθέως τους τρομοκράτες» Ειδικότερα σε δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής Yeni Akit ανώτερος αξιωματούχος του τουρκικού ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι το στρατόπεδο του Λαυρίου φιλοξενεί μέλη του DHKP-C, του PKK και της FETÖ δηλώνοντας ότι «η Ελλάδα έχει ανοίξει ένα χώρο για τους τρομοκράτες που θα χρησιμοποιήσουν εναντίον των Τούρκων». Επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα τροφοδοτεί ανοιχτά τρομοκράτες, η ίδια πηγή αναφέρει στην τουρκική εφημερίδα ότι «η Αθήνα έχει όλα όσα ψάχνετε, DHKP-C, PKK, FETÖ. Όλα αυτά έχουν μια σαφή θέση. Λένε ότι ‘ο εχθρός των Τούρκων είναι καλό πράγμα, ας τους ανοίξω ένα χώρο, ας έρθουν, ας τους ταΐσω και μια μέρα θα τους χρησιμοποιήσω για να βλάψω τους Τούρκους’. Στον 21ο αιώνα, μια χώρα της ΕΕ εκτρέφει ανοιχτά και ειδικά τρομοκράτες. Τροφοδοτεί ευθέως τους τρομοκράτες. Το PKK είναι μια ομάδα που τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία γι’ αυτό. Στην ελληνική νοοτροπία, αυτές είναι οι ομάδες που εκτρέφει με την ελπίδα ότι ‘ίσως μια μέρα να μου φανούν χρήσιμες’. Η Ελλάδα έπαψε να είναι χώρα διέλευσης, αλλά είναι πλέον χώρα-στόχος. Υπάρχουν 8-10 χιλιάδες μέλη της FETÖ στην Ελλάδα. Λέγοντας ‘θα ενοχλήσω την Τουρκία’ αυτές οι κινήσεις που κάνετε θα χτυπήσουν μια μέρα και την Ελλάδα». Τζαβάρας: Πλήγμα για το πολίτευμα, πρόβλημα για την κυβέρνηση οι υποκλοπές Μικρότερη η ανάγκη της Τουρκίας να τα πάει καλά με την Ελλάδα Ταυτόχρονα μέσω των δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ καθίσταται εκ νέου σαφές ότι επιδίωξη της γείτονος είναι ο περιορισμός της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο καθώς γίνεται λόγος και για άλλες πλην της υφαλοκρηπίδας διαφορές. Το θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων επίσης είναι κυρίαρχο ενώ δεν λείπουν και οι απειλές καθώς στην Άγκυρα υποστηρίζεται η άποψη ότι «η ανάγκη της Τουρκίας να τα πάει καλά με την Ελλάδα ήταν πάντα μικρότερη από την ανάγκη της Ελλάδας να τα πάει καλά με την Τουρκία». «Το 80% του εξοπλισμού που παράγεται από την τουρκική αμυντική βιομηχανία επιστρέφει στην τουρκική οικονομία. Δεν βλέπω καμία λογική στην κούρσα εξοπλισμών μεταξύ της Τουρκίας, η οποία προμηθεύει στον εαυτό της τους δικούς της εξοπλισμούς, και της Ελλάδας, η οποία εξαρτάται πλήρως από έξω. Σηκώθηκαν αγόρασαν φρεγάτες από τη Γαλλία. Θα αλλάξουν τώρα οι ισορροπίες στο Αιγαίο; Η Τουρκία δεν έχει καμία ανησυχία όσον αφορά την Ελλάδα», δήλωσε ο Τούρκος αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος κάνοντας το άσπρο μαύρο και υπονοώντας ότι η Τουρκία είναι αυτή που θέλει να αποτρέψει επιθετική κίνηση της Ελλάδας δηλώνει μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα προκαλεί, λέγοντας ‘Κοιτάξτε είδατε, οπλιζόμαστε γι’ αυτό’. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια σπείρα και δεν μπορεί να βγει από αυτή. Ωστόσο, υπάρχει μια ανήσυχη χώρα και ένα ανήσυχο έθνος σε κοινωνικό επίπεδο. Μόνοι τους κάνουν τους εαυτούς τους ανήσυχους». Η τρίτη επιστολή στον ΟΗΕ Ο αξιωματούχος του τουρκικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν για την Τουρκία να επιτρέψει τον εξοπλισμό των νησιών και ότι η χώρα του έχει επαρκή νομικά ερείσματα για το θέμα αυτό. Τονίζοντας ότι η τρίτη επιστολή της Τουρκίας προς τον ΟΗΕ για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών ήταν η σωστή κίνηση για να τραβήξει την προσοχή του ΟΗΕ, ο αξιωματούχος του τουρκικού ΥΠΕΞ δηλώνει ότι «η χρονική στιγμή των κινήσεων και ο τρόπος είναι πολύ σημαντικοί στις διεθνείς σχέσεις. Είναι σημαντικό να τεθεί πρώτα ένα πρόβλημα και να καταστεί κατανοητό από τρίτους. Όταν μια επιστολή αποστέλλεται στον ΟΗΕ, έχει μεγάλο αντίκτυπο. Η κίνηση είναι σωστή». Οι αμερικανικές βάσεις και ο EastMed Ο τούρκος αξιωματούχος αναφέρει επίσης ότι η Ελλάδα παίζει θέατρο σχετικά με τις αμερικανικές βάσεις και εκτίμησε ότι το ζήτημα για τις ΗΠΑ είναι η δημιουργία μιας γραμμής νότου-βορρά. Αναφέροντας ότι οι ΗΠΑ άρχισαν να δημιουργούν αυτή τη γραμμή πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο τούρκος αξιωματούχος δήλωσε: «Οι Αμερικανοί ήξεραν ότι κάτι θα βγει εκεί πέρα, ξέθαψαν τα βυθισμένα πλοία. Έφτιαξαν τη σιδηροδρομική γραμμή από τη Βουλγαρία και άρχισαν να μεταφέρουν πράγματα από εκεί. Οι Έλληνες λένε: ‘Υπάρχουν Αμερικανοί εδώ για να με υπερασπιστούν’. Πηγαίνεις στην Αμερική και σου λένε: ‘Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία’. Οι ΗΠΑ δεν λένε ανοιχτά ότι κάνουν αυτές τις κινήσεις εναντίον των Ρώσων. Γνωρίζουν ότι αν το πουν αυτό, η Ελλάδα δεν θα τους δώσει βάσεις. Εν ολίγοις, παίζεται ένα παιχνίδι. Κι ο αγωγός Eastmed ήταν ένας άξονας ανατολής-δύσης. Οι ΗΠΑ δημιούργησαν μια στρατηγική. Μια γραμμή που ανεβαίνει από την Ελλάδα. Το Ισραήλ με τη «Νότια Κύπρο», κι η Ελλάδα δημιούργησαν μια στρατηγική άξονα ανατολής-δύσης. Δεδομένου ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που υπερασπίζεται τα συμφέροντά της, δεν την συμπεριέλαβαν». «Στόχος του Μητσοτάκη είναι να αποτρέψει την παράδοση των F-16 στην Τουρκία» Δεν λείπουν επίσης και οι αναφορές για τη συνάντηση που είχαν Ερντογάν και Μητσοτάκης με τον ίδιο αξιωματούχο να δηλώνει ότι 3-4 εβδομάδες μετά τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Κωνσταντινούπολη, η ελληνική πλευρά διαμαρτυρήθηκε ότι η Τουρκία πλησίασε σε απόσταση 2,5 μιλίων την Αλεξανδρούπολη, βέβαια η Τουρκία το επιβεβαίωσε και απέδειξε ότι η Ελλάδα είχε πετάξει πάνω από το Νταλαμάν, το Ντιντίμ και την Ντάτσα την προηγούμενη ημέρα. Ο αξιωματούχος εκτίμησε ότι ο στόχος του Μητσοτάκη σε αυτό το σημείο ήταν να εμποδίσει τις ΗΠΑ να δώσουν F-16 στην Τουρκία πριν πάει στις ΗΠΑ. Γιατί η Τουρκία δεν προσχώρησε στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας Οι σχέσεις Ρωσίας και Ελλάδας βρίσκονται επίσης στο μικροσκόπιο της Άγκυρας που θεωρεί ότι «οι Έλληνες αισθάνονται άβολα με την Τουρκία, επειδή η Τουρκία είναι μια χώρα που θέτει κανόνες. Η Τουρκία λέει ότι ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας πρέπει να τερματιστεί, επειδή η Τουρκία είναι μια χώρα που ασχολείται με το εμπόριο και τον τουρισμό. Η περιφερειακή αστάθεια δεν είναι για την Τουρκία, γι’ αυτό προσπαθεί να τερματίσει τον πόλεμο. Η Τουρκία λέει στη Ρωσία ότι έκανε λάθος από την αρχή της υπόθεσης. Αλλά έχουμε σχέσεις με τη Ρωσία. Η Ελλάδα έχει ενοχληθεί επειδή η Τουρκία δεν συμμετέχει στις κυρώσεις. Οι κυρώσεις δεν είναι κυρώσεις του ΟΗΕ. Η Τουρκία δεν είναι μέλος της ΕΕ. Η Τουρκία δεν ρωτήθηκε καθόλου όταν διατυπώθηκαν οι κυρώσεις». Η υφαλοκρηπίδα και η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο Ο Τούρκος αξιωματούχος αφήνει να εννοηθεί ότι η Τουρκία δεν θα είχε πρόβλημα να αποδεχτεί προσφυγή στη Χάγη αν αυτή η προσφυγή δεν περιοριζόταν μόνο στην υφαλοκρηπίδα που είναι και η μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα. Παράλληλα δεν παραβλέπει να υπενθυμίσει εμμέσως το casus belli για τα 12 μίλια στο Αιγαίο. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει «η υφαλοκρηπίδα εντοπίζεται έπειτα από τα χωρικά ύδατα. Σε περίπτωση που αυξήσει από τα 6 μίλια στα 12 μίλια, τι θα συμβεί αν πάρεις την υφαλοκρηπίδα ή όχι. Όταν είναι 6 μίλια, το κενό που προκύπτει στη μέση, τα διεθνή ύδατα αντιστοιχούν στο μισό Αιγαίο. Όταν το αυξάνετε στα 12 μίλια, όλα γίνονται δικά τους. Η Ελλάδα θεωρεί ότι αυτό είναι δικαίωμά της. Εκτός της λογικής αυτού, μια μέρα πριν απέδειξε [σσ. η Τουρκία] ότι η Ελλάδα πέταξε πάνω από το Νταλαμάν, το Ντιντίμ και την Ντάτσα». Δηλώνοντας ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να λύσει τα προβλήματα που έχει με την Ελλάδα μέσω διαπραγματεύσεων, διευκολύνσεων και διαιτησίας, ο αξιωματούχος δήλωσε: «Η Ελλάδα λέει ας πάμε στα δικαστήρια μόνο για την υφαλοκρηπίδα. Στις διερευνητικές ας μιλήσουμε πρώτα, ας καθορίσουμε τι θα πάμε στο δικαστήριο, ας προσδιορίσουμε το πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα ως προς την υφαλοκρηπίδα μόνο με την Ελλάδα. Η Ελλάδα φοβάται ότι αν καταφύγουμε στο διεθνές δίκαιο, θα αποκαλυφθεί η ανοησία κάποιων από τα πράγματα που έχουν προβάλει μέχρι σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καμία ελληνική κυβέρνηση δεν τολμά να το κάνει». Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share