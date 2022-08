Press conference held by the president of the main opposition SYRIZA party, Alexis Tsipras, during the «Thessaloniki Helexpo Forum» in Thessaloniki, Greece on September 20, 2020 / Συνέντευξη τύπου του προέδρου του Σύριζα Αλέξη Τσίπρα στα πλαίσια του «Thessaloniki Helexpo Forum», στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2020.