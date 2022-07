Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μεγαλώνει το γήπεδο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Η άνοδος της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League έχει φέρει σημαντική ενίσχυση και μεγάλες μεταγραφές, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να προχωρά και σε ακόμη μία σπουδαία κίνηση για τον αγγλικό σύλλογο.

Συγκεκριμένα, τα σχέδια της Νότιγχαμ για ανακατασκευή μέρους του City Ground εγκρίθηκαν από τις τοπικές Αρχές και αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στα τέλη της σεζόν.

Το Δ.Σ. του Ράσκλιφ συνεδρίασε την Πέμπτη (28/7) και έδωσε το πράσινο φως στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη για να προχωρήσει με τις εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανακατασκευή του ενός πετάλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2024, με τη συνολική χωρητικότητα του γηπέδου των νεοφώτιστων να αυξάνεται από 30.445 σε 35.000 θεατές.

«Όλες οι πλευρές έδειξαν αφοσίωση για να περάσει η αίτηση και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για το σύλλογο, τους οπαδούς και την περιοχή» ανέφεραν αξιωματούχοι της περιοχής.

Δείτε την ανακοίνωση:

Our Planning Committee has today approved @NFFC’s plans for The City Ground.

Leader Cllr Simon Robinson said: “All parties have shown commitment to get the application through and do the very best for the club, the supporters and Rushcliffe itself.”#NFFC pic.twitter.com/x5b93b9sFv

— Rushcliffe Council (@Rushcliffe) July 28, 2022