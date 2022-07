Συνάντηση Μητσοτάκη – Γκουτέρες στην Αθήνα

Τον γενικό γραμματέα Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες υποδέχθηκε στην Αθήνα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Γκουτέρες πραγματοποιεί ιδιωτική επίσκεψη στη χώρα μας, όμως δεν παρέλειψε να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράστηκε και μία φωτογραφία στο Twitter, όπου τόνισε πως η συνάντηση αυτή «ήταν μια καλή ευκαιρία για μια ανεπίσημη συζήτηση για τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

Ιt was my pleasure to welcome tonight the UN Secretary General @antonioguterres who is visiting Greece. A good opportunity to talk informally about the big international challenges we are facing. pic.twitter.com/3gWcAjtJbe

