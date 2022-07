Μητσοτάκης: Καλεί τον Ερντογάν να απαντήσει για τον χάρτη Μπαχτσελί

Ο χάρτης Μπαχτσελί που παρουσιάζει το μισό Αιγαίο ως τουρκικό έχει προκαλέσει την σφοδρή αντίδραση της Αθήνας. Με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός ζητά από τον Ερντογάν να πάρει θέση για τις γελοιότητες του κυβερνητικού του εταίρου.

«Ρίξτε μια καλή ματιά σε αυτόν τον χάρτη. Η Κρήτη, η Ρόδος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, όλα «καταβροχθίστηκαν» από την Τουρκία. Όνειρο εξτρεμιστών ή επίσημη πολιτική της Τουρκίας; Άλλη μια προβοκάτσια ή ο πραγματικός στόχος; Ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με τα τελευταία καμώματα του κατώτερου εταίρου του στον συνασπισμό», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner’s latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 11, 2022