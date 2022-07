Η κίνηση του Ντουράντ που φούντωσε τα σενάρια επιστροφής του στους Γουόριορς

Για άλλο ένα καλοκαίρι το όνομα του Κέβιν Ντουράντ κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Ο 33χρονος σούπερ σταρ αναζητά τρόπο διαφυγής από το Μπρούκλιν, με τους μνηστήρες για την απόκτησή του να κάνουν… ουρά.

Ο Ντουράντ θέλει να αποχωρήσει από τους Νετς, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να δείχνουν ενδιαφέρον για ένα νέο «γάμο». Με τον 33χρονο στην πρώτη γραμμή, η αρμάδα του Στιβ Κερ κατέκτησε δύο δαχτυλίδια σε τρία χρόνια (2017, 2018) και δεν αποκλείεται να κάνει δυναμικό μπάσιμο για την απόκτησή του.

Οι φήμες στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού είναι πολλές, και μια κίνηση του Κέβιν Ντουράντ ήταν αρκετή για να φουντώσει ακόμα περισσότερο τα σενάρια των τελευταίων ημερών.

Ο 33χρονος παίκτης βρέθηκε σε κλαμπ του Σαν Φρανσίσκο παρέα με τον Ντρέιμοντ Γκριν και τον ιδιοκτήτη των Πολεμιστών, Τζο Λακόμπ. Ο Ντουράντ επέστρεψε στα παλιά του λημέρια και το γεγονός πως εθεάθη με αυτήν τη δυάδα ενισχύει τα σενάρια επανασύνδεσής του με τους πρωταθλητές του NBA.

Kevin Durant, Joe Lacob and Draymond Green spotted at a club in San Francisco 👀 pic.twitter.com/fwv9lYvde6

— GoldenState 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@GoIdenState) July 4, 2022